История американского футбола в Вологде началась в 2012 году, когда студенты технического университета купили мяч для регби. Да и теперь тренировки спортсменов проходят три раза в неделю по прежнему адресу: на стадионе «Политехник».

Во взрослой команде порядка 40 игроков, средний возраст около 27 лет: от 18-го студента до 49-летнего ветерана. Руководит федерацией, тренирует и сам играет за центрового Никита Шемякин.

«Нашей команде нужны как гиганты - большие и сильные парни, так и небольшие, скоростные игроки. Если у тебя есть предыдущий спортивный опыт (любой), то у тебя точно всё получится! Приходи на тренировки, пойдём к спортивным вершинам вместе», — обращается пресс-служба Федерации американского футбола к спортивным жителям областной столицы.

К слову, в минувшем чемпионате России по американскому футболу вологодские «Викинги» почти дошли до победного пьедестала. В матче за третье место команда уступила «Фениксу» из Пензы.

Есть вологжане и в составе сборной России. Сейчас за страну готовятся биться вологодские викинги Артем Киселёв и Данила Дандыкин.