К существующей сумме добавили 300 рублей. Их нужно потратить за месяц с небольшим - до конца этого года. Теперь общий лимит «Пушкинской карты» составляет 5300 рублей.

Таким образом, потратить на просмотр отечественных картин можно 2300 рублей от лимита карты. Для вологодской молодежи – это возможность увеличить количество посещений кинотеатров. К примеру, по «Пушкинской карте» можно посмотреть отечественную историческую драму «Рождение империи» (12+) о Петре I, которую высоко оценил Президент России Владимир Путин. В Вологде такая возможность есть в кинотеатрах «Синема-Парк» и «Рояль-Синема».

«В Вологодской области в программе сейчас участвуют 128 учреждений культуры, а карту оформили уже 94 тысячи молодых людей. Наши учреждения каждый месяц предлагают десятки разноплановых мероприятий по «Пушкинской карте». Молодежь, конечно, с удовольствием использует карту для походов в кино», – отметил министр культуры Владимир Осиповский.

Напомним, что программа «Пушкинская карта» стартовала в России в 2021 году по инициативе Президента. Она дает возможность молодежи от 14 до 22 лет бесплатно ходить в театры, музеи, на концерты и в кино.