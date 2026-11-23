В этом году к помощи искусственного интеллекта врачи прибегли свыше 236 тысяч раз – столько исследований провели при поддержке нейросетей.

«Сейчас в медучреждениях работают пять специализированных ИИ-сервисов. Они анализируют результаты маммографии, КТ головного мозга и грудной клетки, а также рентгеновские снимки позвоночника и легких. Алгоритмы берут на себя трудоемкие замеры и поиск скрытых патологий», – пояснили в Вологодском минздраве.

При КТ головного мозга система оперативно выявляет признаки инсульта, кровоизлияний, переломов черепа и автоматически рассчитывает ключевые анатомические показатели.

При КТ грудной клетки нейросети помогают рентгенологам замечать мельчайшие очаги воспаления и новообразования на ранних стадиях.

В маммографии алгоритмы находят признаки опухолей и оценивают плотность тканей, классифицируя снимки по международной шкале BI-RADS.

Результаты заключения электронных исследований всегда анализирует врач, вместе с тем использование искусственного интеллекта снижает нагрузку на специалистов и позволяет пациентам быстрее получать необходимое лечение.