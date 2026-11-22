В Устюжне организована процессуальная проверка после обращения местной жительницы к руководителю Следственного управления СК России по Вологодской области Геннадию Яшину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Женщина пожаловалась на скопление бытовых отходов возле её дома на улице Моисеева. По её словам, свалка существует длительное время, ухудшает условия проживания и нарушает жилищные права граждан. Обращения в профильные ведомства не помогли решить проблему.

По поручению Геннадия Яшина исполняющая обязанности руководителя Устюженского межрайонного следственного отдела Елена Андреева организовала процессуальную проверку.

«Следователи уже провели осмотр места происшествия. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных структур. Также будут приняты меры для восстановления нарушенных прав жителей», - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, 25 гектаров мусорных гор на Мудрова закатали под саркофаг.