Полумарафон пройдет в областной столице 5 и 6 декабря. В этом году маршрут проложен по новой трассе в центре города с длиной круга 10 км.

Организаторы подготовили дистанции на любой уровень подготовки и возраст: на 5, 10 и 21 километр для взрослых, для детей и подростков – на 500 и 1000 метров. В программе – дистанция на 2027 метров и эстафета. Кроме того, все желающие смогут бесплатно принять участие в северной ходьбе на 5 км. Отдельно пройдет специальный забег для спортсменов с инвалидностью.

5 декабря пройдут беговая экскурсия и лекторий с именитыми спикерами. На протяжении всех выходных будет работать ЭКСПО с большим выбором спортивной экипировки и питания, а также ярмарка ремесленной продукции и сувениров (Зосимовская, 5В). Завершится день беговой экскурсией с основателем проекта Денисом Долженко. С 18:00 до 20:00 пройдет лекторий в большом корпусе ВоГУ.

Главным спортивным днем станет 6 декабря. В 10:00 стартует фан-забег «Навстречу 2027 году!» на 2027 метров. В 10:25 пройдет официальное открытие с Дедом Морозом, после начнутся основные забеги и северная ходьба.

На протяжении всего второго дня на главной сцене пройдут музыкальные блоки и церемонии награждения призеров на всех дистанциях. Для восстановления участников с 12:00 до 12:40 в малом зале ЭКСПО будут работать специалисты по миофасциальному релизу и растяжке.

Также гостей ждут афтерпати с подарками и селфи с новогодними персонажами.