Школы № 5 и 24 скоро приобретут современный вид. К капремонтам в них уже приступили строительные бригады. Объем работ велик и рассчитан на 2026-2027 годы.

«Оба учреждения ждет масштабное обновление. В школе №5, где ранее уже был отремонтирован фасад, приводим в порядок внутренние помещения и коммуникации. Школу №24 ремонтируем практические полностью. Работы в обоих учреждениях продлятся до августа 2027 года», — прокомментировал временно исполняющий полномочия Главы Вологды Руслан Ваниев.

В школе № 24 на ул. Гагарина, построенной в 1958 году, капитальный ремонт проводится впервые за всё время существования. В ней заменят все кроме, пожалуй, кирпичной кладки. Общая стоимость работ составляет более 102 млн рублей. В том числе 12 млн рублей будет выделено на замену мебели.

В школе учатся 650 детей. На время ремонта их распределили в школу № 22 и детский сад №110.

«Мой второклассник учится в детсаду на Гончарной. Да, третья смена, но не скажу, чтобы кто-то пострадал. Перемены сокращены. Уроки начинаются в 13:40, а заканчиваются, когда нет еще шести. Знаю, что очень недовольны этим родители, чьи дети занимаются в художке или музыкалке – те не успевают ничего, но нам все удобно», - говорит мама одного из учеников.

В пятой школе проведут ремонт всех внутренних помещений, заменят систему отопления, двери. На пришкольной территории, помимо благоустройства, планируется ремонт ливневки, замена колодцев и обновление крылец. Стоимость работ составляет более 107 млн рублей.

Для 1500 учеников созданы временные учебные места в Гимназии № 2, школе № 8 и Центре образования «Созвучие» 23.