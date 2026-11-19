«На реконструкцию стадиона направили более 60 миллионов рублей из областного бюджета. Здесь можно абсолютно бесплатно тренироваться, заниматься физкультурой и активно проводить досуг на свежем воздухе», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Уже готово футбольное поле с искусственным покрытием, установлены футбольные ворота, устроены две беговые дорожки, имеются универсальная площадка для игры в баскетбол и волейбол, яма для прыжков в длину, уличные тренажеры. В специальном вагончике теперь можно переодеваться и хранить сезонный инвентарь.

К слову, за последние три года на Вологодчине построили, реконструировали, отремонтировали более 90 спортивных объектов, в том числе порядка 20 стадионов. В этом году в работе 28 объектов спорта, 16 из них уже отркрыты.