Однажды Марина Трудова уже спасла пациента с онкозаболеванием. Но вернувшись в Вологду, женщина не окунулась, как обычно, в привычные дела, а включилась в работу по популяризации донорства. Студенты, специалисты, военнослужащие – в любой аудитории она находит самые убедительные доводы в пользу того, чтобы спасти чью-то жизнь.

«И вот снова редкий случай: Марину Трудову пригласили в Московский НМИЦ гематологии. Ее реципиенту потребовалась дополнительная поддержка, и нужны были лейкоциты. Никаких колебаний, и Марина снова в донорском кресле, – рассказали в министерстве здравоохранения области. – Мы благодарим донора нашей области за готовность поддержать своего реципиента. Это не просто медицинская процедура. Это личный пример того, как одно маленькое решение – вступить в регистр – становится частью большой истории спасения».

Всего в российский регистр доноров костного мозга вошли более 800 вологжан. В их числе и те 100 человек, которые прошли типирование в течение этого года.

По словам медиков, шанс найти своего генетического «близнеца» всего 1 на 10000, поэтому новые доноры необходимы. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток – единственный способ спасти пациентов с лейкозами, лимфомами и апластической анемией.