В Вологодской области стартовала подача заявок на заготовку елей к Новому году. Сделать это можно до 24 декабря через портал Госуслуг, сообщили в Министерстве лесного хозяйства региона.

Чтобы срубить хвойное дерево к праздникам, необходимо обязательно заполнить заявление за заключение договора купли-продажи. Заготовка разрешена на специально отведённых участках, подлежащих расчистке. В частности, на минерализованных полосах, противопожарных разрывах, квартальных просеках и лесохозяйственных дорогах.

Вологжанам напоминают, что самовольная вырубка деревьев строго запрещена. За это гражданину грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 50 тысяч рублей, юридическому — от 200 до 500 тысяч рублей. Если ущерб превысит пять тысяч рублей, нарушителю может грозить уголовная ответственность.