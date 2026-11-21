За десять месяцев 2026 года более 402 тысяч вологжан прошли диспансеризацию, сообщает региональное Министерство здравоохранения.

Впервые были выявлены 1831 случай заболеваний системы кровообращения, 503 случая болезней органов пищеварения, 380 случаев сахарного диабета и 115 случаев болезней органов дыхания.

Среди факторов риска специалисты отметили нерациональное питание, низкую физическую активность, курение, пагубное потребление алкоголя и наркотических средств. Это может привести к серьезным хроническим заболеваниям.

Репродуктивное здоровье оценили свыше147 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет. По итогам обследований 89,1% из них здоровы, 10,9% имеют хронические заболевания, в том числе болезни репродуктивной системы.

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства. Для взрослых с 18 до 39 лет диспансеризация проводится раз в три года, для граждан старше 40 лет — каждый год.