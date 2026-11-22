В Вологодской области продолжается развитие гастрономического туризма. Сегодня в регионе работают 33 брендированных фудтрака, тогда как год назад в двух крупнейших городах области их было всего пять, передает областное правительство.

Больше всего передвижных точек общепита открыто в Вологде — 16. Еще 11 фудтраков работают в Череповце. Остальные расположены в Великоустюгском и Кирилловском округах, а также в Белозерске. К региональному проекту «Гастрокод Вологодской области» уже присоединились 70 кафе и ресторанов. До конца года число участников планируют увеличить почти до 100.

«Кроме того, к новогодним праздникам заведения подготовят специальные праздничные меню. Инициатива станет частью подготовки Вологды к получению статуса Новогодней столицы России в 2027 году», - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в гостиницах Вологды почти не осталось мест на новогодние праздники.