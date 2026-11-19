В каждом из существующих отелей забронировано от 85 до 100 % номерного фонда.

«В "Доме купчихи Ершовой" все номера на зимние каникулы забронированы ещё с лета. Чаще всего в Вологду приезжают туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. В нашей гостинице семейные пары стали останавливаться даже в несезон. Достаточно много постоянных клиентов, которые возвращаются и останавливаются в разных номерах, потому что они все у нас уникальные», — говорит владелец гостиницы «Дом купчихи Ершовой» Алексей Зенков.

Бутик-отель «Дом купчихи Ершовой» интересен купеческими интерьерами XIX–XX веков. В местном ресторане готовят традиционные русские блюда по рецептам из книги 1880 года.

А номера в бутик-отеле «19 историй» оформлены в стилистике различных городов: Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Тотьмы, Петергофа и других.

«Гостиницы к Новому году бронируют активно. Бутик-отель "19 историй" полностью забронирован с 29 декабря по 8 января. В основном на новогодние праздники приезжают семьями», — рассказывает совладелец отеля Анатолий Дианов.

Всего в Вологде открыты 65 гостиниц, среди них одна с пятью звёздами, девять с четырьмя, 13 с тремя звёздами. Пиковыми днями для бронирования у туристов стал период с 31 декабря по 7 января.

«60 % бронирований сделаны туристическими фирмами, самостоятельно туристы забронировали порядка 40 %. Интересно то, что есть целая категория граждан, бронирующих жильё, которые создали традицию ежегодного посещения именно тех городов, которые являются новогодней столицей», — комментируют в Департаменте экономического развития и туризма Администрации города Вологды.

Но туристы, желающие приехать на Новый год в Вологду, еще могут успеть: с декабря откроется бронь на номера в отреставрированном доме Засецких на ул. Ленинградской, 12. После пятилетней реставрации в доме откроются пять номеров. В одном из общих залов новой гостиницы поставят большую новогоднюю ёлку.