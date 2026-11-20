Покататься на коньках можно будет в разных частях города - во дворах, на территории стадионов и возле школ. Зальют лед и на общественных пространствах: на площади Возрождения и в парке Ветеранов.

Первым начнет работу каток на стадионе «Локомотив». Работы на нем начнутся уже на следующей неделе. Подготовка остальных площадок зависит от погоды. Большая часть из них будет традиционно с бесплатным посещением, но на часть катков вход будет платным.

А с 12 декабря по 9 января в Вологде стартует проект «Все на каток!», в его программе порядка 20 событий: массовые катания, полюбившийся хоккей в валенках, соревнования по конькобежному спорту, различные спортивные турниры, лыжные гонки и многое другое.