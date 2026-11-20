2 и 3 января зимний волшебник устроит праздники по 16 адресам областной столицы. Подробный маршрут сейчас дорабатывается. Организаторы обещают представить его в конце декабря.

Встречи с Дедом Морозом пройдут с 11:00 до 14:00. На каждой точке можно будет сделать памятные фото с дедушкой и получить порцию новогоднего настроения. События везде пройдут по единому сценарию, поэтому.

«Праздничная программа включает интерактивные игры, хороводы, новогодние песни и поздравления - всё, чтобы создать атмосферу волшебства и радости для всей семьи. Дед Мороз лично поприветствует каждого и поможет сделать праздник по-настоящему тёплым и запоминающимся», - добавляют организаторы.

Напомним, проект «Вологда - Новогодняя столица России» стартует 12 декабря. Праздничные программы пройдут близ кремля, на площадях Бабушкина, Дрыгина и Революции, а также в Кремлёвском саду и парке Ветеранов. В афише - фестивали, концерты, гастрономические события и уличные представления.