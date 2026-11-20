75-летний житель Белозерска благодарит медиков Вологодской областной клинической больницы №2, которые с помощью современных методик лечения, не оставили его инвалидом.

При компьютерной томографии врачи выявили у пациента синдром Лериша – распространенный атеросклероз нижней части брюшной аорты и подвздошных артерий с прекращением кровотока в обеих нижних конечностях, что грозило потерей ног.

И в другом медицинском учреждении пациенту рекомендовали только ампутацию. Специалисты ВОКБ №2 решили сохранять.

«Атеросклеротическая бляшка полностью перекрыла просвет аорты – крупного жизненно важного сосуда, – пояснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ВОКБ №2 Владимир Шалаев. – У мужчины также были закупорены артерии на уровне от пупка до паха. Без должного лечения такая патология приводит к гангрене, ампутации пораженной конечности и даже летальному исходу».

С помощью современного оборудования и методики ротационной атерэктомии, освоенной в октябре этого года, рентген-хирурги раздробили бляшку, выполнили стентирование аорты и подвздошных артерий и восстановили кровоток в левой ноге. Благодаря этому удалось избежать ампутации. Такое вмешательство выполнено в областной больнице №2 впервые.

Пациент выписан с улучшением и ушел домой на своих ногах.