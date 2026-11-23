Педагогический отряд «Город детства» ждет заявки от вологжан. Их познакомят с основами педагогики и детской психологии, научат пррводить мероприятия и мастер-классы и подарят практический опыт работы в команде.

«Если ты давно хотел попробовать себя в роли вожатого, научиться работать с детьми, придумывать крутые мероприятия и стать частью дружной команды — самое время сделать первый шаг!» — рассказали организаторы.

Занятия будут проходить раз в неделю, начиная с декабря, и продлятся до середины апреля. Программа включает командную работу, развитие лидерских качеств, игры, квесты и интерактивные задания. Будущие вожатые также разберут реальные ситуации, которые могут возникнуть в работе с детьми, и попробуют создать собственные мероприятия.

Школа станет первым шагом к участию в летнем сезоне «Города детства». Проект проходит в Вологде с 2010 года. Прошлым летом игровые площадки посетили более 15,5 тысячи детей.