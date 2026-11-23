В главном аграрном вузе Вологодчины продолжается второй этап работ в здании факультета ветеринарной медицины и биотехнологий.

«За период 2025–2026 годов общий объём инвестиций в ремонт и оснащение корпуса составил 574,6 млн рублей, в том числе: 338,8 млн рублей – на выполнение строительно‑монтажных работ и 235,8 млн рублей – на оснащение учебного корпуса мебелью и оборудованием», – рассказали в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.

Подрядчик уже заменил кровлю, окна, систему отопления, отремонтировал помещения первого этажа, обновил фасады здания, смонтировал наружную подсветку, частично благоустроил территорию вокруг.

Для оснащения корпуса закуплено свыше 1000 единиц лабораторного и диагностического оборудования, приобретена необходимая мебель.

Ремонтные работы будут продолжены в следующем году. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2027 года.