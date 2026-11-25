При этом пять трасс будут бесплатными:

на стадионе «Локомотив»;

рядом с филиалом школы № 26 в районе д. Чернышово;

в Роще Памяти (п. Молочное);

на ул. Петрозаводской вблизи «Родины»;

в районе деревни Кирики-Улита.

Платная трасса откроется на территории лыжной базы «Орлёнок», близ поселка Лесково.

Также в Вологде оборудуют 30 катков на территории уличных спорткомплексов в микрорайонах города, на пришкольных стадионах, а также на крупных спортивных площадках. Из них 21 каток будет работать бесплатно.

Также готовится строительство лыжероллерной трассы протяжённостью 2,1 км у стадиона «Локомотив» в Вологде. Федеральный бюджет на это дает 154 млн рублей.

Трасса станет площадкой для круглогодичной подготовки сборных команд по лыжным гонкам и биатлону, а в определённые часы будет доступна всем любителям спорта областной столицы.