Его строительство продолжается на площади Революции. В центре сооружения уже в этом году обещают установить скульптурную композицию и гранитные ступени, ведущие к ней.

В комплексе фонтана предусмотрены 314 форсунок и насадок. Струи различной высоты и формы будут создавать динамичные композиции высотой до 12 метров. Цветовую палитру возьмут на себя четыре сотни светодиодных светильников с функцией изменения цвета.

Одной из особенностей станут два экрана, образованные водой. На них будут проецировать изображения, анимацию и видеоролики. Для этого в конструкции фонтана предусмотрены два проектора яркостью по 20 000 люмен, а также две лазерные установки.

В систему очистки воды войдут фильтрационные установки, ультрафиолетовое обеззараживание и станция дозирования реагентов.

Ожидается, что весь комплекс в действии вологжане увидят только в новом году.