Комплекс работ включает защиту трасс от снежных заносов, очистку от снега, предупреждение и устранение гололедицы.

«Общая протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории Вологодской области составляет более 10 тысяч километров. Зимой на 532 километрах дорожное покрытие будет находиться без уплотненного снежного покрова – для устранения скользкости будем использовать песко-соляную смесь и жидкие хлориды. Оставшиеся 9,5 тысячи километров планируем содержать под уплотненным снежным покровом с обработкой опасных участков фрикционными материалами», – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Подрядчики уже заготовили 503 тысячи тонн песка и 57 тысяч тонн песко-соляной смеси. Готов и автопарк, состоящий из 550 единиц различной дорожной техники.

На период зимнего содержания дорожные службы дежурят круглосуточно. Обстановку во всех округах держат на контроле диспетчерские службы.