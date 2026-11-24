Песня «Вологда — царица зимы» будет звучать на всех площадях уже с 24 ноября. Слова и музыку написал вологжанин Влад Виноградов, аранжировка Виталия Синицина.

Композицию записали в исполнении группы Sweet Jam и юных артистов образцового художественного коллектива «ГармоНика» при участии рэпера Алексея Филиппова, известного под псевдонимом PHLP.

Слияние взрослых и детских голосов дарит особое чувство Нового года, а рэп-партия, делает звучание более современным.

Гимн новогодней столицы можно будет услышать в течение всех новогодних праздников на городских площадках народных гуляний, а также в парках и скверах, где установлены системы музыкальной трансляции.

Сценическая презентация песни «Вологда — царица зимы» состоится 12 декабря на церемонии открытия проекта «Вологда — новогодняя столица России — 2027» на Кремлёвской площади в 18:00.