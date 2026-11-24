Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания региона.

«Это коснётся тех, кто отпускает животных на самовыгул, без поводка, выводит крупных собак (от 60 см в холке) без намордника или доверяет животное детям младше 14 лет без сопровождения взрослых. Вместо прежних минимальных 500 рублей за любое из этих нарушений придется заплатить от полутора до трех тысяч рублей. Исключения оставлены только для спецплощадок и огороженных участков владельца», - сообщает пресс-служба областного парламента.

Поводом для ужесточения мер стала тревожная статистика: за прошлый год поступило около тысячи жалоб. Штрафы за самовыгул заплатили 236 владельцев собак.

Новые штрафы вступят в силу через десять дней после официальной публикации документа.