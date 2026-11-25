Основные работы по внешнему обновлению здания на Советском проспекте, 39 уже позади. Строители отбили старую штукатурку, покрасили фасад в тёплый светло‑бежевый цвет, заменили двери, установили 28 новых окон. Таким образом, закончился первый этап обновления.

«Следующий шаг — реконструкция внутренних пространств и территории у воды. Проект реализуем совместно с инвестором Вячеславом Кирилловым. Это яркий пример государственно-частного партнёрства, который направлен на сохранение и возрождение знаковых городских объектов», - сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Впереди капитальный ремонт внутренних помещений: обновление полов, потолков, стен, прокладка инженерных коммуникаций, установка мебели и оборудования. При окончании работ здание оформят архитектурной подсветкой.

Весной приведут в порядок и территорию рядом: обновят пристань, заменят брусчатку и асфальтовое покрытие. В перспективе — благоустройство акватории реки, установка ограждений, соответствующих дизайн-коду города.

В июне, к юбилею Вологды, вокзал начнёт принимать теплоходы.