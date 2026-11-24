Начались работы на ледовой дорожке стадиона «Локомотив». Для безопасного и комфортного катания необходимо наморозить слой льда толщиной 2,5–3 см.

Для массовых катаний дорожка будет доступна с 6 декабря. Ориентировочно в этот день покататься на коньках можно будет с 17:00 до 21:00.

«Перед заливкой были проведены подготовительные пусконаладочные работы холодильного оборудования. Его включили накануне. На данный момент температура плиты минус 5 – 7 градусов, и сейчас начался процесс заливки холодной водой для равномерного распределения льда и его слоев. Заливка займет 2-3 дня в зависимости от погодных условий. Первые тренировки конькобежцев планируем начать в четверг», - рассказал и.о. директора СШОР имени Николая Гуляева Александр Руковишников.

5 и 6 декабря стадион «Локомотив» традиционно примет всероссийские соревнования на призы олимпийского чемпиона Николая Гуляева.

Массовые катания - со среды по пятницу с 19:00 до 21:00, а в выходные — с 13:30 до 21:00. Входной билет (без учета проката коньков) обойдется в 200 рублей для детей и 300 рублей для взрослых.

Всего этой зимой в Вологде будут открыты 30 ледовых площадок. Их подготовка стартует в зависимости от погодных условий.