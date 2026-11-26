Ребенка заморили голодом в многодетной неблагополучной семье. 7-летний брат девочки госпитализирован также в истощенном состоянии, за его жизнь борются врачи.

«По версии следствия, многодетная семья, состоящая на профилактическом учете, в которой воспитывались 12 детей, в том числе 11 несовершеннолетних, проживала в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях. Законными представителями должный уход за детьми не осуществлялся. Должностными лицами органов системы профилактики своевременные меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетних приняты не были», - сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области.

В настоящее время решается вопрос об изъятии детей из семьи и помещении их в специализированные учреждения. Родителей допрашивают следователи.

По факту смерти ребенка возбуждено несколько уголовных дел, в том числе и в отношении чиновников, работающих в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По поручению руководителя следственного управления Геннадия Яшина расследование поручено первому отделу по особо важным делам областного аппарата.