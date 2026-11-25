Также, через мессенджер Макс, 46 тысяч жителей региона зыкрывали больничные и дистанционно консультировались с врачами.

«Новый формат приема позволяет получить медицинскую помощь без посещения поликлиники. Это экономит время и делает заботу о здоровье доступной в пару кликов», – подчеркнули в региональном минздраве.

С помощью медицинского чат-бота в Максе пациенты могут: