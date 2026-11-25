Главные события развернутся на площади Революции 26 и 27 декабря. В каждый из дней программа будет начинаться в 18:00.

«Для нас важно, чтобы «ОгниВо» говорил не только языком зрелища, но и языком смысла. Огонь в Вологодской области - это и ремесло, и память, и праздник. Фестиваль должен показать регион через эти образы, объединить локальные коллективы и ведущие российские команды и дать зрителям ощущение большого культурного события. Его задача — не просто добавить в новогоднюю программу ещё одно шоу, а сформировать узнаваемое событие всероссийского уровня, которое будет работать на имидж Вологды и Вологодской области как территории живой традиции и современной культуры», - рассказывает пресс-служба городских властей со ссылкой на организаторов фестиваля.

На «ОгниВо» в Вологоду приедут известные коллективы: театр огня "Огненные люди" (г. Москва); театр каскадёров «Ярфильм» (г. Ярославль); театр огня "Прометей (г. Иваново); огненное шоу "Феникс". Примут участие и вологане: шоу-балет "Фиеста" и творческая линия "Сестры Луны".

Программа фестиваля разделена на две части. Сначала зрителям будет представлена камерная история: «тёплый» огонь оживёт в сочетании пластики, музыки и вологодских культурных образов. Затем развернется яркое шоу с участием лучших артистов огненных искусств страны. Все выступления задуманы как единое художественное действо, где каждый выход продолжает общий сюжет.

«Рассчитываем, что фестиваль станет ежегодным, объединит лучших мастеров огненного жанра страны и со временем превратится в одну из визитных карточек зимней Вологды», - подчеркнули организаторы.