По сравнению с прошлой неделей медики наблюдают небольшой сезонный рост. Но в целом эпидемиологическая ситуация в Вологодской области по гриппу и ОРВИ оценивается как спокойная.

"Эпидемический порог не превышен как в целом по населению региона, так и среди отдельных возрастных групп", – пояснили в региональном минздраве.

По данным лабораторной диагностики среди циркулирующих вирусов доминируют вирусы не гриппозного происхождения, в том числе парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, Covid-19.

И все же грипп регистрируется, но это единичные случаи. Преимущественно заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести».

К слову, прививочная кампания против гриппа на Вологодчине продолжается. С начала осени привито более 477 тысяч человек, в том числе 171 тысяча детей.