Эти объекты культурного наследия расположены в Белозерске, Великом Устюге, Грязовце, Вытегре, Кириллове, Тотьме, Устюжне, Чагоде и Череповецком округе.

«Информация о них размещена на платформе наследие.дом.рф. Инвесторы могут приобрести здания для проведения комплексной реставрации с приспособлением к современному использованию. С начала года уже 12 объектов были проданы новым владельцам», – отметили в Главном управлении охраны объектов культурного наследия Вологодской области.

Начальная цена памятников архитектуры варьируется от 1 рубля до 1,56 млн рублей. После реставрации в них можно открыть гостиницу, музей, гостевой дом, культурный центр и другие пространства. Торги должны состояться до конца года.

Напомним, что для инвесторов существует и программа льготного кредитования. Ставка зависит от цели использования объекта: 6% годовых – если после реставрации в ОКН планируется открыть гостиницу категории не ниже двух звёзд; 9% годовых – для всех остальных проектов.​