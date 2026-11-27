В каждой стране африканского континента Дед Мороз познакомит местных жителей с новогодними традициями России и раздаст детям подарки.

«Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга готовится в необычному приключению: впервые в истории главный зимний волшебник нашей страны отправится в новогоднее путешествие по Африке. Маршрут охватит восемь стран: Конго, Замбию, Танзанию, Эфиопию, Египет, Тунис и Марокко, а финальной точкой станет Мадагаскар», – рассказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Встречи пройдут в посольствах Российской Федерации и Русских домах. Торжества направлены на продвижение российской культуры и сохранение русских традиций в семьях соотечественников.