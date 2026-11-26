Как выяснилось, накануне вечером 38-летняя мать сама вызвала домой скорую. Семья с двенадцатью детьми живет в районе Лукьяново, на улице Михаила Поповича.

Врачам осталось констатировать смерть пятилетней Маши. Ребенка заморили голодом. Но выяснилось, что при смерти также как и сестра от истощения, находится еще один семилетний мальчик. Сейчас за жизнь Егора борются врачи.

«На данный момент в медучреждении находятся десять несовершеннолетних. Семилетний мальчик - в реанимационном отделении. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Остальные дети также находятся под круглосуточным наблюдением медицинских работников», - сообщают в Министерстве здравоохранения области.

Семья, в которой произошла трагедия, считалась неблагополучной, но вопреки ожиданиям, информации о злоупотреблении алкоголем нет. При этом различные ведомства сейчас докладывают, что навещали детей регулярно.

«Семья состояла на профилактическом учёте. Причинами стали антисанитарные условия проживания, пропуски посещений медицинских учреждений, школы и детского сада. Социальные работники помогали семье с уборкой квартиры. Последний раз они приходили 12 ноября. Дома находились двое детей, мать была на даче и общалась с ними по телефону. Семья получала положенные социальные выплаты, материальную и нематериальную помощь. При этом отец отказывался от продуктовой поддержки, объясняя, что работает и способен самостоятельно обеспечить детей. Сейчас проводится проверка работы всех органов системы профилактики, которые взаимодействовали с семьёй», - говорит министр труда и социальной защиты Вологодской области Александр Ершов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Отца и мать допросили в первом отделе по расследованию особо важных дел Следственного комитета области.

«Я отвратительная мать», - это признание женщины попало в кадр протокольного видео.

В ближайшее время следствие намерено выйти в суд с ходатайством об аресте обоих родителей. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК России по Вологодской области Геннадия Яшина представить доклад о ходе расследования.

Дело взял на контроль и губернатор Вологодской области.

«Осмотр квартиры позволил констатировать ненадлежащие условия для проживания детей. В обстоятельствах разбираются компетентные органы, специалисты Комиссии по делам несовершеннолетних, на учёте в которой состояла семья, Минздрава и социальной защиты. Буду держать в курсе», - пообещал Георгий Филимонов.