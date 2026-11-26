Наибольший рост экспортных поставок отмечен в Армению и Узбекистан – на 35,5% и 26,8% соответственно. Также вырос экспорт вологодских сладостей в Молдову – на 23%, в Таджикистан и Киргизстан – на 13%.

«Всего за границу направили свыше 5,1 тысячи тонн шоколадной, сахаристой и мучной продукции, причем в этом году возобновили поставки в Китай», – сообщил Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Кондитерскую продукцию на Вологодчине выпускают порядка 50 предприятий. Лидерские позиции в отрасли занимают череповецкая компания «Русский бисквит» и шекснинская фабрика «АтАг». Оба предприятия продолжают наращивать объемы производства и расширять географию поставок.

В состав сладостей, выпущенных на Вологодчине, входят натуральные местные ягоды: брусника, черника, клюква, шиповник, рябина, а также овощи: свекла, кабачки и морковь. В местном ассортименте есть и диетическая продукция – без сахара, с добавлением морской капусты, витамина С и природных масел.