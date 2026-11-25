Масштабного преображения ждет участок протяжённостью 230 метров между улицами Мира, Марии Ульяновой и Герцена. Стоимость проекта - более 137 млн рублей. Подряд достался ООО «Берсо». В настоящий момент рабочие уложили большую часть плитки на площади 0,17 га.

Впереди обустройство дорожек, установка современных скамеек и монтаж освещения. На финальных этапах на мосту у стадиона «Динамо» сделают подсветку «звёздное небо».

Территорию обновят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», программы «Стратегия 2.0». Завершить все работы по контракту подрядчик обязуется к лету нового года.