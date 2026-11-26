Дни выплат 5 и 12 декабря приходятся на выходные, поэтому пенсии и некоторые детские пособия Отделение СФР по Вологодской области направит в другие даты.

3 декабря 2026 года через банки поступят пособия за ноябрь:

– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

– пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям;

– пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного.

4 декабря 2026 года (за 5-е число, которое приходится на выходной день) на банковские счета вологжан поступит ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

8 декабря 2026 года можно ждать пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет работающим родителям.

10, 11, 15 и 21 декабря вологодским пенсионерам поступит пенсия на банковские карты.

«Выплаты приходят на карту в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счёт утром, нужно дождаться зачисления пособия или пенсии до окончания дня», - предупреждает пресс-служба Вологодского отделения СФР.

По почте пенсии и детские пособия доставляются с 3 по 25 число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения. Уточнить его можно на официальном сайте или в приложении «Почты России».

Достоверная информация о выплате детских пособий за декабрь и пенсий за январь в связи с новогодними праздниками будет опубликована в социальных сетях ОСФР по Вологодской области 24 декабря.