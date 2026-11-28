В Вологде детей из многодетной семьи, где от истощения умерла пятилетняя девочка, готовят к санаторно‑курортному лечению. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова‑Белова: сейчас с ребятами работают психологи, оформляются нужные документы, а обучение временно организуют по индивидуальному плану — чтобы дети не отставали от школьной программы, сообщает ТАСС.

Семья находилась на контроле у социальных служб и комиссии по делам несовершеннолетних, но, как выясняют следователи, должной поддержки оказалось недостаточно. По данным министра труда и соцзащиты региона Александра Ершова, дети нередко пропускали школу, детсад и визиты к врачам, а условия жизни в доме были далеки от нормальных. При этом отец постоянно отказывался от продуктовой помощи.

Сейчас в регионе планируют проверить, как в целом выстроена работа с семьями, оказавшимися в тяжёлой ситуации. Следственные органы возбудили уголовные дела — в том числе из‑за ненадлежащего исполнения обязанностей профильными службами. Родители погибшей девочки задержаны, обстоятельства трагедии продолжают устанавливать.