В Вологде следствие установило, что родители пятилетней девочки на протяжении долгого времени умышленно не давали ей есть — это и привело к трагическому исходу. Ребёнок скончался от крайнего истощения 26 ноября 2026 года. По данным объединённой пресс‑службы судов Вологодской области, взрослые создавали условия, опасные для жизни ребёнка, и довели ситуацию до необратимого финала.

Семья, где воспитывались 12 детей, состояла на профилактическом учёте и считалась неблагополучной: условия жизни были плохими, должного ухода за ребятами не обеспечивали. Как отмечал министр труда и соцзащиты региона Александр Ершов, дети нередко пропускали школу, детсад и визиты к врачам. При этом отец постоянно отказывался от продуктовой помощи, которую предлагали соцслужбы.

Сейчас по делу возбуждены уголовные дела — в том числе по статье об убийстве малолетнего и о ненадлежащем исполнении обязанностей сотрудниками профилактических органов. Родители погибшей девочки задержаны, следователи продолжают разбираться во всех обстоятельствах трагедии.