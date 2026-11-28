В Вологде суд избрал меру пресечения для отца пятилетней девочки, умершей от истощения: 38‑летнего мужчину заключили под стражу до 25 января 2027 года. Такое решение вынес Вологодский городской суд после рассмотрения ходатайства следствия в закрытом заседании — на нём изучали сведения о частной жизни подозреваемого и его детей, а также врачебную тайну несовершеннолетних.

Следствие полагает, что родители на протяжении долгого времени умышленно не давали ребёнку есть, из‑за чего у девочки развилось крайнее истощение, приведшее к смерти 26 ноября 2026 года. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

Сейчас материалы по делу продолжают собирать и анализировать. Ходатайство в отношении матери погибшей девочки рассмотрят отдельно — заседание по ней пройдёт позже.