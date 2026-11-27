Акция ко Дню матери в течение двух дней пройдет во всех филиалах областного музея-заповедника.

28 ноября, в субботу, посетительницы с детьми смогут бесплатно посетить:

Музей Николая Рубцова;

Дом-музей Петра I;

Музей «Вологодская ссылка».

В тот день в музее «Вологда на рубеже XIX–XX вв.» в 11:00 для вас пройдёт бесплатное занятие с мастер‑классом «Кукла на ладони», на котором своими руками можно будет сделать сувенир.

29 ноября, в воскресенье, двери открыты бесплатно в:

Музее кружева (основная экспозиция);

Музее «Мир забытых вещей»;

Музее «Вологда на рубеже XIX–XX вв»;

Музее «Семёнково».

В этот же день в Музее вологжанок с детьми или внуками ждёт интерактивный путеводитель по основной экспозиции – он сделает прогулку по залам увлекательной игрой. А всем, кто справится с заданиями путеводителя, обещают преподнести подарки.