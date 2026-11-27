Акция ко Дню матери в течение двух дней пройдет во всех филиалах областного музея-заповедника.
28 ноября, в субботу, посетительницы с детьми смогут бесплатно посетить:
- Музей Николая Рубцова;
- Дом-музей Петра I;
- Музей «Вологодская ссылка».
В тот день в музее «Вологда на рубеже XIX–XX вв.» в 11:00 для вас пройдёт бесплатное занятие с мастер‑классом «Кукла на ладони», на котором своими руками можно будет сделать сувенир.
29 ноября, в воскресенье, двери открыты бесплатно в:
- Музее кружева (основная экспозиция);
- Музее «Мир забытых вещей»;
- Музее «Вологда на рубеже XIX–XX вв»;
- Музее «Семёнково».
В этот же день в Музее вологжанок с детьми или внуками ждёт интерактивный путеводитель по основной экспозиции – он сделает прогулку по залам увлекательной игрой. А всем, кто справится с заданиями путеводителя, обещают преподнести подарки.