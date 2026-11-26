На остывший труп сохатого, лежачего на обочине, случайно наткнулся патруль Госавтоинспекции. В базе данных подобного ДТП не обнаружилось, но было очевидно: автомобиль получил серьезные повреждения. Об этом красноречиво свидетельствовали покореженные обломки, разлетевшиеся кругом.

Чтобы, в том числе, исключить случай возможного сокрытия информации о ранении или гибели человека полицейские начали розыск. При изучении видео с камер на трассе был установлен автомобиль.

BMW с характерными повреждениями нашлась на 115 километре автодороги А114 «Вологда – Тихвин – Р21 «Кола». И даже при плохом качестве записи лицо водителя на мониторах полицейским было отчётливо видно, его не скрывало ничто. С повреждённой крышей и битым лобовым иномарка превратилась в кабриолет.

В отношении водителя были составлены материалы по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». По решению суда мужчина привлечен к ответственности и получил сутки административного ареста.