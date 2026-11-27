Несмотря на неблагоприятные погодные условия, план по уборке сельскохозкультур и заготовке кормов выполнен более чем на 100%.

Намолочено более 216 тысяч тонн зерна, что составляет 105% от плана;

9,6 тысячи тонн рапса – 109% от плана;

Собрано 94,3 тысячи тонн картофеля и овощей – план выполнен на 100%;

Лен-долгунец убран на площади 1,7 тысячи га или 100% от плановых значений.

«Вологодская область демонстрирует устойчивый рост по урожайности зерновых по сравнению с прошлым годом. Удалось добиться увеличения урожайности кукурузы на 41,1%, пшеницы на 3,3%, ячменя на 3,6%. Это связано с эффективным применением средств защиты растений, удобрений и своевременным проведением всех агротехнических мероприятий. Лидерами по валовому производству зерна стали Вологодский округ — 64,8 тысячи тонн, Грязовецкий — 51,4 тысячи тонн и Шекснинский — 21,6 тысячи тонн», – отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Сергей Воропаев.

Обеспеченность кормами составляет 126,4%. Это позволит хозяйствам региона уверенно выполнять планы по производству молока, а также достичь новых рекордов.

В регионе активно ведется подготовка к посевной следующего года. Завершен сев озимых культур и засыпка семян.