В Вологде суд заключил под стражу отца пятилетней девочки, умершей от истощения: 38‑летнего мужчину отправили под арест до 25 января 2027 года. Такое решение вынес Вологодский городской суд после закрытого заседания, где изучали материалы дела, сведения о частной жизни подозреваемого и врачебную тайну несовершеннолетних.

Следствие считает, что родители долгое время умышленно не давали ребёнку есть — это привело к крайнему истощению и гибели девочки 26 ноября 2026 года. Против отца возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии; ходатайство по матери рассмотрят отдельно.

Тем временем дети из этой многодетной семьи получают необходимую поддержку. Как сообщила 28 ноября детский омбудсмен Мария Львова‑Белова, ребята проходят психологическую помощь, их готовят к поездке в санаторий. Из‑за пережитого стресса школьников временно отстранили от обычных уроков — дальше они будут учиться по индивидуальному плану. Сейчас специалисты выясняют, какая помощь ранее оказывалась семье и насколько она отвечала реальным потребностям.