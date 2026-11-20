6 февраля в Вологодской филармонии пройдет вечер фортепианной музыки, целиком посвящённый Ференцу Листу — композитору, который изменил представления о возможностях рояля, музыканту, чьи сочинения до сих пор остаются экзаменом на высший класс для исполнителей со всего мира.

За роялем — лауреаты международного конкурса имени Ференца Листа, проходившего на его родине, в Венгрии: Пётр Аверин и Елена Дроздова, успевшие заслужить репутацию музыкантов, для которых виртуозность Листа — не барьер, а родная стихия.

О Петре Аверине музыковеды говорят, что он «обладает яркой и глубокой индивидуальностью, которой свойственны пианистический масштаб и импровизационность повествования».

Сам музыкант вспоминает, как открыл для себя Листа:

«Когда я начал знакомство с его творчеством, оно меня захватило с головой. Конечно, я понимал, что сочинения Листа блестящие и виртуозные, помимо глубокого содержания, но из‑за того, что я был практически одержим музыкой Листа, технические трудности отходили для меня на второй план. Произведения Листа, как правило, очень органично, пианистично написаны — исполнять их одно удовольствие. Думаю, это связано с тем, что он сам был очень ярким пианистом и сочинял под свои руки».

Елену Дроздову критики относят к лучшим классическим пианистам поколения и отмечают, что «своей искрящейся виртуозностью она способна увлечь слушателя в глубины и просторы музыкальных миров».

О том, чем Лист берёт публику, Елена говорит так:

«Это невероятно красивые сочинения. Листа нужно слушать в хорошем исполнении, иначе слушатели ничего не поймут. Хотя все его этюды, сонаты абсолютно прекрасны и невероятно вдохновенно написаны. До него никто не сочинял ничего подобного: эта крупная техника появилась в таком совершенном виде именно у него. В музыке Листа есть и другое редкое качество — полное отсутствие уныния и меланхолии. Слушатели уходят с концерта положительно заряженными, мне кажется, это неплохо».

Пётр и Елена умеют показать и огненную энергию листовских пассажей, и ту самую «оркестровую» полноту звучания, к которой стремился композитор: фортепиано в их исполнении будто обретает множество голосов, оттенков, регистров.

Не случайно проект музыкантов носит имя «Листомания»: оно отсылает не только к творчеству композитора, но и к той невероятной силе воздействия, которую его музыка оказывала на публику ещё при жизни автора. Сегодня этот эффект можно ощутить вновь — в живом, страстном, предельно точном исполнении лауреатов конкурса имени Листа.