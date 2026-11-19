Водителей приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучший водитель такси в России». В этом году выйти в финал можно через этап в онлайне, не выезжая за пределы региона.

«Каждый день водители такси перевозят тысячи пассажиров, и от их профессионализма зависит безопасность поездок. Будем рады видеть представителей Вологодской области среди финалистов», — отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области.

В онлайн-этапе «Вызов принят» участникам предстоит ответить на вопросы по Правилам дорожного движения, законодательству о перевозках пассажиров и истории такси, а также выполнить творческие задания.

Шесть лучших участников по удаленке выйдут в федеральный финал, где вживую встретятся с победителями региональных отборов. Расходы на проезд и проживание финалистов возьмут на себя организаторы. Главный приз — автомобиль.