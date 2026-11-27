Спектакль «Красная шапочка», поставленный в «Теремке», наряду с другими лучшими постановками страны претендует на Российскую национальную театральную премию в категории «Театр кукол».

«Попасть в номинанты «Золотой маски» – это очень почетно. На Премию в этом году поступило 760 заявок от 449 театров со всей страны. Отбор номинантов идет долгим путем: сначала экспертный совет Премии отсматривает видео спектаклей и сужает круг до «соискателей». Затем эксперты выезжают в театры очно и смотрят спектакли «вживую». И только потом определяются номинанты – кого они точно выдвигают на соискание Премии. И Вологодский театр кукол по итогу вошел в избранную «девятку». В списке рядом с ним – самые известные российские театры, такие как Театр кукол имени Образцова из Москвы или Театр марионеток имени Деммени из Санкт-Петербурга», – рассказал министр культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

Вологодские театры не входили в число номинантов «Золотой маски» 14 лет – с 2012 года, когда Премию получил спектакль «Кармен» в постановке режиссера Бориса Константинова. Тогда была отмечена его режиссерская работа.

Сейчас условия вручения Премии изменились: ею награждают сами спектакли в пяти категориях – драматический театр, опера, оперетта/мюзикл, балет, театр кукол. Таким образом, сегодня спектакль «Красная шапочка» Вологодского «Теремка» входит в девятку самых значимых постановок театров кукол России.