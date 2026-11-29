Врачи обследовали детей из семьи, где девочка умерла от истощения. Их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Дети находятся в Вологодской областной детской клинической больнице. Семилетний мальчик остаётся в реанимации, его состояние удалось стабилизировать.

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются правоохранительные органы. К работе также подключены специалисты Комиссии по делам несовершеннолетних, Минздрава и Министерства труда и социальной защиты. Сотрудники органов опеки, работавшие с семьёй, взаимодействуют с правоохранителями.

«Держим ситуацию на особом контроле. Обеспечиваем взаимодействие всех профильных служб с правоохранительными органами», — подчеркнул глава региона.