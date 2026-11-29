Бабушка может взять опеку над детьми из вологодской семьи, где девочка умерла от истощения. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Антонина Федорова.

Сейчас с женщиной ведется соответствующая работа. Родителей заключили под стражу до 25 января 2027 года. Один ребенок остается в реанимации, его состояние оценивается как стабильное с улучшением. Остальные дети также находятся в больнице.

«Готовятся документы для того, чтобы дети поехали в санаторий. Более подробные комментарии пока давать преждевременно. Важно разобраться в причинах трагедии», — прокомментировала омбудсмен.



Антонина Федорова также добавила, что следственными органами СК России по Вологодской области расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

«Действиям (бездействию) конкретных должностных лиц будет дана правовая оценка», — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка.